Bad Cannstatt - Am 3. Juni war Weltfahrradtag. Mit vielen Aktionen wurde bundesweit Werbung „in eigener Sache“ gemacht. So auch auf der Wilhelmsbrücke, die – wie mehrfach berichtet – nach Eröffnung des Rosensteintunnels im Spätherbst autofrei werden soll. „Der genaue Termin steht noch nicht fest – auf jeden Fall nach den Herbstferien“, sagt Andreas Hemmerich vom Amt für Stadtplanung und Wohnen. Die sind in diesem Jahr vom 2. bis 6. November; und in dieser Woche müssen laut Tiefbauamt in der Pragstraße noch die letzten, wichtigen Belagsarbeiten auf der stadtauswärtigen Fahrbahnseite erledigt werden.