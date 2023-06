Verkehr in Bad Cannstatt

1 Die Kreuzungsbereiche werden übersichtlich gestaltet und türkisblau markiert. Foto: U/i Nagel

In Bad Cannstatt gibt es nun eine Fahrradstraße, auf der Radfahrer auch nebeneinander fahren dürfen. Nach der Eberhardt- und der Tübinger Straße die dritte in der Stadt.









Stuttgart will attraktiver für Radfahrer werden und hat sich dafür einiges vorgenommen. So werden zum Beispiel langfristig 40 Euro pro Einwohner jährlich für den Radverkehr ausgegeben. Außerdem soll der Ausbau des Hauptradroutennetzes bis 2030 abgeschlossen sein. Zudem soll in allen Stadtbezirken mindestens eine Fahrradstraße auf einer Nebenstraße ausgewiesen werden. Grundlage für die Planungen ist das Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2009, das kontinuierlich fortgeschrieben wird.