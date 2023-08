Verkehr in Bad Cannstatt

1 Vor allem am Wochenende ist die Südseite der Seelbergstraße verbotswidrig zugeparkt – vom Carré bis zum Wilhelmsplatz. Foto: Uli Nagel

Ein zentraler Bereich in Bad Cannstatt wird zur Fußball-EM 2024, bei der auch die Mercedes-Benz-Arena eine Spielstätte sein wird, aufgewertet. Dazu zählt neben der Sanierung des Bahnhofsvorplatzes auch die teilweise Umgestaltung der Seelbergstraße.









Die Landeshauptstadt wird 2024 einer von zehn Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft sein. Bis dahin soll der Bahnhofsplatz in Bad Cannstatt zu einem urbanen Aufenthaltsraum und attraktiven Eingangstor in den Stadtbezirk umgestaltet werden. Rund 5,8 Millionen Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Die wesentlichen Umgestaltungsmaßnahmen werden 2023 umgesetzt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik hat vor wenigen Tagen der Vorplanung zugestimmt.