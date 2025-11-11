Verkehr im Rems-Murr-Kreis: Neue Aufzüge am Bahnhof in Schwaikheim

1 In Waiblingen wurden bereits im vergangenen Jahr die Aufzüge ausgetauscht. Foto:

Die Bahn erneuert die Aufzüge an der S-Bahnstation Schwaikheim. Fahrgäste, die auf den Aufzug angewiesen sind, müssen in der Zeit ausweichen.











Link kopiert



Rund 500.000 Euro investiert die Bahn an der S-Bahnstation in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis). Die Arbeiten starten am Montag, 10. November. Dann werden die alten Aufzüge ausgetauscht. Durch die Erneuerung der zwei Aufzugsanlagen an der S-Bahnstation werde es künftig mehr Komfort für Fahrgäste am Bahnhof geben, teilt die Bahn mit. Die Modernisierungsmaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende März.