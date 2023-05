Raser und Falschparker spülen Geld in die Kassen der Städte

1 Verkehrssünder verschaffen der Stadt Ludwigsburg Millionenbeträge. Foto: /Jürgen Bach

Im Jahr 2022 haben Knöllchen und Bußgelder den großen Kommunen im Landkreis Ludwigsburg Millionen eingebracht. Wie kommt es zu den Mehreinnahmen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In erster Linie dienen die Kontrollen dazu, Autofahrer zu disziplinieren und die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Doch für die Städte und Gemeinden haben die Knöllchen und Bußgelder einen angenehmen Nebeneffekt: Sie spülen in einigen Kommunen im Kreis Ludwigsburg hohe Summen in die Kassen. Zuletzt gab es einen deutlichen Anstieg. Woran liegt das?