Die Ortsumfahrung in Affalterbach soll vom AMG-Kreisel östlich um den Ort herumführen.

Es gibt Dinge, die kann man sich noch so sehr wünschen, am Ende sind einem dennoch die Hände gebunden. Das haben jüngst die Vaihinger erfahren müssen, als der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim die Pläne zur Ortsumfahrung der B10 bei Enzweihingen – zumindest bis zur Entscheidung im Hauptverfahren– gestoppt und damit das größte Straßenbauprojekt im Kreis so gut wie zu Fall gebracht. Die Richter sind den Eilanträgen von Naturschutzverbänden gegen die Verlegung der B 10 gefolgt und machten auch nicht viel Hoffnung für das Hauptverfahren.