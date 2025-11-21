Verkehr im Kreis Ludwigsburg: Die Ortsumgehung von Affalterbach ist endgültig vom Tisch

Fast 20 Jahre lang hat man geplant und gehofft, den Durchgangsverkehr aus Affalterbach raushalten zu können. Nun ist auch die letzte Hoffnung auf eine Umgehungsstraße gestorben.
Der 13. Juli 2023 könnte in die Geschichtsbücher der Gemeinde Affalterbach eingehen. Wenn auch nicht aus dem Grund, den sich die vom Verkehrslärm Geplagten unter den Bürgern der gut 4000 Seelen starken Gemeinde am Fuß des Lembergs gewünscht hätten. An jenem Tag nämlich wurde vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim dem Plan der Gemeinde, in Eigenregie eine Ortsentlastungsstraße zu bauen, eine Absage erteilt.