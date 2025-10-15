Verkehr im Kreis Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen und Tamm steigen aus VVS-Rider aus

Wegen zu hoher Kosten will Bietigheim-Bissingen das On-Demand-Angebot über 2026 hinaus nicht fortführen. Es könnte der Anfang vom Ende für das Projekt sein.
Das On-Demand-Angebot VVS-Rider ist ein Erfolgsprojekt. Einfach per App die gewünschte Route buchen, zahlen, und schon wird man von A nach B befördert – unabhängig von den offiziellen Busfahrplänen. Mehr als 20.000 Menschen haben das Angebot seit der Einführung im August 2024 genutzt. Doch die Zukunft des VVS-Riders erscheint derzeit mehr als ungewiss.