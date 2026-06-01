Verkehr: Freenow-Chef fordert Mindestpreise für Mietwagenfahrten

Die Plattform Freenow vermittelt Taxifahrten per App. Ihr Deutschland-Chef fordert Mindestpreise für Mietwagenfahrten, weil Uber und Bolt die Preise drücken. In Köln gilt eine solche Regel jetzt.
Berlin - Die Vermittlungsplattform Freenow fordert Mindestpreise für Mietwagenfahrten, wie sie etwa von Uber und Bolt vermittelt werden. "Der Berliner Markt leidet unter einem massiv verzerrten Wettbewerb. Es ist höchste Zeit, dieses Problem anzugehen", sagte Alexander Mönch, Freenow-Chef für Deutschland und Österreich. Die Einführung von Mindestentgelten für Mietwagen sei nötig, um "das ruinöse Preisdumping zu stoppen".