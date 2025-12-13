Verkehr: Bahn will Tausende Busse bestellen - MAN Hauptlieferant

Der Lkw- und Bushersteller soll unter anderem viele Elektrobusse liefern. Das Unternehmen spricht von einem historischen Vertrag.
München/Berlin - Die Bahn will in den nächsten Jahren Tausende neue Busse bestellen - viele davon beim Münchner Hersteller MAN. Man sei Hauptlieferant bei der größten Bus-Vergabe der Unternehmensgeschichte der Deutschen Bahn, teilt das Unternehmen mit. Der Rahmenvertrag mit MAN umfasse im Zeitraum von 2027 bis 2032 mehr als 3.000 Fahrzeuge. Ein großer Teil davon soll vollelektrisch betrieben werden. Eingesetzt werden die Busse für die Regionalverkehrstochter DB Regio AG in ganz Deutschland.