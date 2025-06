Auto fährt Familie in Krefeld an - fünf Verletzte

1 Die Polizei findet drei Verdächtige kurze Zeit später. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach einer Schlägerei fliehen drei junge Männer in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto. Beim Abbiegen erfasst der Wagen in Krefeld fünf Menschen. Unter den Verletzten sind auch zwei kleine Kinder.











Link kopiert



Krefeld - Bei einem Fluchtversuch ist ein Mann mit seinem Auto in Krefeld in eine Familie mit zwei Kleinkindern gefahren. Fünf Menschen wurden dabei am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie stufte den Vorfall am Morgen zunächst weiter als Unfall ein.