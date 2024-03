Verkehr auf den Fildern: Plieningen lehnt Sperrung des Flughafentunnels ab

1 Der Bezirksbeirat Plieningen hat eine einstimmige Botschaft an die Landesregierung: Der Flughafentunnel zwischen Bernhausen und Plieningen soll für Autos in beiden Richtungen offen bleiben. Foto: Ines Rudel

Der Plieninger Bezirksbeirat ist sich parteiübergreifend einig: Die Lösung für Radfahrer müsse anders aussehen. Ist die Machbarkeitsstudie des Verkehrsministeriums mangelhaft? Einige Kommunalpolitiker vermuten dies.











In Sachen Flughafentunnel stellt sich der Bezirksbeirat Plieningen quer: Die Idee des Verkehrsministeriums, die Durchfahrt zugunsten von Radfahrern einseitig Richtung Plieningen für den Autoverkehr zu sperren, stößt in dem Gremium auf breite Ablehnung. Sogar die Plieninger Grünen sehen die Sperrung kritisch. Um allen Fraktionen die Zustimmung möglichst schmackhaft zu machen, wurde am Montagabend nochmals eifrig an den Details eines Antrags von CDU, SPD und FDP gefeilt. Hier eine Streichung, dort eine neue Formulierung, dann aber war es geschafft – am Ende einer langen Debatte sendete der Bezirksbeirat Plieningen seine Botschaft einstimmig an die Landesregierung: Der Flughafentunnel zwischen Bernhausen und Plieningen müsse auch in Zukunft für Autos in beiden Richtungen offen bleiben. Enthaltungen aus dem grünen Lager: Fehlanzeige.