Seit Jahren wird über einen möglichen sechsspurigen Ausbau der Bundesstraße 27 zwischen Aichtal und Leinfelden-Echterdingen diskutiert. Zuletzt ist er zunehmend in Frage gestellt worden. Nun nimmt das Thema in Filderstadt wieder Fahrt auf. Hintergrund ist, dass der dortige Gemeinderat kurz vor der Sommerpause eine Klimaresolution verabschiedet hat und an einem Mobilitätsentwicklungskonzept (MEP) arbeitet.