Verkehr an der A 81: Sperrung bei Murr – erster Tag ohne Staus und Ärger

1 Die Zufahrten zum Autobahnzubringer und zum Murrer Gewerbegebiet Im Langen Feld sind gesperrt. Foto: Oliver von Schaewen

Es ist der erste Tag mit Baustelle am Autobahnzubringer bei Murr (Kreis Ludwigsburg). Das sonst übliche Chaos ist ausgeblieben – dafür gibt es Gründe.











Harte Zeiten sind am Montag für die Gewerbetreibenden im Langen Feld in Murr angebrochen. Am Tag eins der insgesamt fünfwöchigen Baustellenzeit am Autobahnzubringer nach Pleidelsheim ist der Verkehr in Richtung A 81 schlagartig zum Erliegen gekommen. Eine rot-weiße halbseitige Absperrung verhindert das Weiterfahren. Aber statt Staus prägte überraschenderweise ein steter Verkehrsfluss und teilweise fast gespenstische Ruhe das Geschehen – das jedenfalls berichten unmittelbar Betroffene.