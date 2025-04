1 Der ADAC warnt vor Staus an diesem Wochenende. (Symbolbild) Foto: Uwe Lein/dpa/Uwe Lein

Das Ende der Osterferien in mehr als der Hälfte der Bundesländer birgt noch einmal eine deutliche Gefahr vor Staus. Aber dramatisch sollte es nicht werden, beruhigt der ADAC.











Zum Ende der Osterferien erwartet der ADAC an diesem Wochenende nochmals Staugefahr durch viele Urlauber auf den Straßen in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Während in neun Bundesländern die Ferien endeten, würden in den Niederlanden einwöchige Mai-Ferien beginnen, warnte der Automobilclub in München.