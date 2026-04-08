Verkehr: 400.000 Autofahrer wollten Staus in Tirol umfahren

In Österreich dürfen in den starken Reisemonaten auf bestimmten Strecken Staus nicht umfahren werden. Jetzt legen die Behörden eine Bilanz vor. Die Zahl der erwischten Autofahrer ist hoch.
Innsbruck - In der vergangenen Wintersaison sind im österreichischen Bundesland Tirol 411.000 Autofahrer erwischt worden, die verbotenerweise einen Stau umfahren wollten. Allein auf der stark befahrenen Transitroute am Fernpass seien 173.000 Fahrzeuge registriert worden, die dem dortigen Stau auf kleineren Straßen ausweichen wollten, teilte das Land Tirol mit.