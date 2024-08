Verkaufszahlen hinter Erwartungen: Verschwindet BYD aus der Stuttgarter Innenstadt?

1 In Stuttgart eröffnete BYD im Herbst die bundesweit erste Verkaufsniederlassung. Foto: Köster

Mit einer Niederlassung in bester Lage in Stuttgart wollte BYD seinen Markteintritt in Deutschland starten. Doch die Verkaufszahlen stimmen nicht. Wie viel Geduld haben die Chinesen mit dem Standort in der Innenstadt?











Die Erwartungen waren hoch, als der chinesische Autohersteller BYD vergangenen Herbst in der Calwer Straße in Stuttgart seine erste Verkaufsniederlassung eröffnete. „Wir verfolgen in Stuttgart das Konzept eines Pioneer Stores, das in ganz Deutschland Anwendung findet“, sagte Jan Grindemann, Vizechef des von BYD beauftragten Generalimporteurs Hedin, damals unserer Zeitung. Doch wurden die Erwartungen von BYD auch erfüllt?