1 Cornelia Probst vor ihrem Eiswägele Foto: /7aktuell.de | Andreas Werner

In Stuttgart dürfen von 2023 an keine Sondernutzungserlaubnisse für bewegliche Verkaufsstände mehr erteilt werden – des Stadtbilds wegen. Davon betroffen ist auch Connys Eiswägele in der Stadtmitte. Für die Betreiberin geht es um ihre Existenz.









Eigentlich ist der Frühlingsbeginn eine Zeit zum Frohlocken, besonders für Eisverkäufer. Doch für Cornelia Probst ist es in diesem Frühling eher wie ein schlechtes Déjà-vu: Ihr Verkaufsstand vor der Königsstraße 49, gegenüber der Einfahrt zur Tübinger Straße, soll weichen. Bereits im Jahr 2011 musste Connys Eiswägele vom Schlossgarten am Hauptbahnhof an den jetzigen Standort umziehen – doch dieses Mal soll nun endgültig Schluss sein: Die 61-Jährige wird für das Jahr 2023 keine Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Flächen mehr von der Stadt bekommen, weder am angestammten Platz noch anderswo in der Stuttgarter City. Dasselbe gilt auch für die drei weiteren Eiswagen, die die Stuttgarter mit Eis versorgen.