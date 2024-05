Beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai werden wieder tausende Besucher in Fellbach erwartet. Die Fußgängermeile entlang der Geschäfte wird allerdings kürzer sein. Das sind die Gründe.

Es ist eine Plattform für den stationären Einzelhandel, Vereine, örtliche Betriebe und Initiativen: Am Maikäferfest mit verkaufsoffenem Sonntag, 5. Mai, von 12.30 bis 17.30 Uhr werden wieder tausende Besucher durch Fellbach bummeln, das an diesem Tag zur langen Fußgängerzone wird. Allerdings ist die autofreie Meile erstmals beim Maikäferfest verkürzt – bereits beim Fellbacher Herbstsonntag war erst ab der Maicklerstraße für den Verkehr gesperrt, das gilt nun auch beim Maikäferfest.

Zu lang sei die Meile, zu groß die Lücken lauteten die Argumente – es werde immer schwieriger – auch angesichts des Strukturwandel – auf der Bummelmeile vom Bahnhof bis zum Rathaus genügend Attraktionen zu bieten. Doch das Fest zieht immer Tausende an, und es gibt immer wieder Neues zu entdecken: Händler und Dienstleister engagieren sich mit besonderen Aktionen. Einen frischen Haarschnitt für eine gute Sache verpassen lassen kann man sich beispielsweise im Haircenter Fellbach in der Bahnhofstraße 95. Friseurmeister Ali Okcu, der seit Dezember in den Räumen des ehemaligen Fachgeschäfts Mehrzweck ansässig ist, sammelt mit dieser Aktion Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei. Okcu hat eine besondere Verbindung zu einem betroffenen Ort. Vor mehr als einem Jahr erschütterten schwere Erdbeben die Türkei und Syrien. Zehntausende Menschen kamen ums Leben. Am stärksten betroffen war die südtürkische Provinz Hatay. „Meine Familie lebt dort“, sagt Okcu. Er verweist auf einen Bericht im Weltspiegel– auch ein Jahr nach der Katastrophe sei dort Hilfe dringend nötig. Okcu fuhr hin und hat mit Organisator Meric Gültekin Kontakt aufgenommen. „Ich werde die Spenden persönlich übergeben“, sagt Okcu und hofft, dass die Spenden beitragen, dass etwa Wasserleitungen instandgesetzt werden können.

Um eine gute Sache geht es auch bei Herrenausstatter Stefan Lutz. Da ist die Tour Ginkgo zu Gast, die Spenden für krebskranke Kinder sammelt. Lutz feiert außerdem sein 20-Jahr-Jubiläum in Fellbach. Zehn Jahre ist die Vana Eismanufaktur in Fellbach präsent. Dort wird auch Eis aus regionalen Früchten wie von Obstbau Felger aus Weinstadt produziert. Erdbeeren und Rhabarber hätten derzeit Saison, sagt Inhaber Joannis Nakos.

Die Bandbreite ist groß: Livemusik, Kulinarisches und Firmenpräsentationen

Es gibt eine große Bandbreite – von Livemusik mit der rund 30-köpfigen Bigband Freiberg unter Leitung von Boris Degen über Kinderkarussell und Kindertrampolin in der Bahnhofstraße. Es gibt Unterhaltung auf viele Art. Auch neue Firmen präsentieren sich wie die Fahrschule Size mit einem Fahrsimulator oder Joachim Kurrle und Sohn Jacques vom neuen Waschsalon mit SB-Waschbox. Ein Generationencafé im Schaugarten auf dem Kirchplatz soll zum gegenseitigen Austausch anregen. Um 14 Uhr öffnet der Verein „Kreativ Handeln“ sein Museumscafé im Stadtmuseum, dessen Erlös an wohltätige Zwecke in Fellbach geht.

Das Messenger Studio, eine Hip-Hop-Tanzschule zeigt Kostproben, die Industrievereinigung Fellbach unter dem Motto „It’s a match – arbeiten und leben in Fellbach“ informiert über den Wirtschaftsstandort Fellbach. Am Sonntag gibt es Sonderaktionen und Schnäppchen – alle Aktionen können nicht genannt werden. Veranstalter des Events ist das Stadtmarketing. Konditormeisterin Ulrike Maurer von Ulli’s Confiserie hat sich auch etwas Besonderes ausgedacht: Sie hat süße Maikäfer kreiert. Die Premiere ist am Maikäferfest.

