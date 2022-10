7 In Kornwestheim war am Wochenende sehr viel los. Foto: Simon Granville

So viele Menschen ist Kornwestheim gar nicht mehr gewohnt: Die Güterbahnhofstraße sieht man vor lauter Süßigkeitenständen, Kleiderstangen und Menschenmengen gar nicht mehr. Kein Wunder, denn an diesem Wochenende ist viel los in Kornwestheim: Die Kirbe steigt nach zwei Jahren Coronapause wieder. Das heißt, der Trödelmarkt macht sich in der Bahnhofstraße breit, Karussells und Wurfbuden sind am Holzgrundplatz aufgebaut, das große Blasorchester spielt am Bahnhofsplatz und dazu ist auch noch verkaufsoffener Sonntag. Das Wetter tut dann sein übriges: Ohne Jacke können die Besucher Ende Oktober durch die Stadt flanieren.

Von überall strömen am Sonntagmittag die Leute in die Innenstadt. Dort angekommen, ist es manchen sogar schon zu voll – obwohl sich viele während der Coronazeit wieder nach Veranstaltungen wie der Kornwestheimer Kirbe gesehnt haben. „Es ist zu voll und es gibt zu wenig Sitzplätze“, sagt eine Gruppe, die gerade Zwiebelkuchen und ein Eis verdrückt hat.

Viele Bücher werden gekauft

Den großen Andrang finden die ansässigen Einzelhändler dagegen super. „Sehr zufrieden“ ist man im Teeladen „Frey“ mit dem Umsatz am Samstag und Sonntag. Auch bei Bücher Lurch ist gut was los – und die Leute schauen nicht nur, sondern kaufen auch, sagt eine der Inhaberinnen Katja Rabus. „Man merkt, dass viele darauf gewartet haben, dass so etwas wieder stattfindet“, sagt sie. Kornwestheim biete für den Buchladen zwar sehr treue Kunden, sei aber insgesamt eine schwierige Stadt, die vom Bahnhof und der B27 durchtrennt wird. „An Tagen wie heute kommen die Leute aus der ganzen Stadt – manche wissen gar nicht, dass es hier einen Buchladen gibt“, sagt sie. Ein verkaufsoffener Sonntag sei deshalb ein Event, das die Stadt dringend braucht.

Marketing für die Stadt

So sieht es auch Jens Bartmann, der am Wochenende gleich noch das 50-jährige Bestehen seines Fotogeschäfts feiert. „Es ist gut, dass wir nach langer Durststrecke mal wieder einen verkaufsoffenen Sonntag haben“, sagt er. An der großen Besucherzahl sehe man, wie gut das von der Bevölkerung angenommen wird. Ums Geschäft gehe es ihm an diesem Wochenende aber nicht vorrangig. „Es macht einfach Spaß und gehört zum Stadtmarketing dazu“, sagt Bartmann. An solchen Tagen würden auch viele Besucher aus umliegenden Städten nach Kornwestheim kommen. Oder Kornwestheimer selbst, die die Stadt noch nicht kennen, weil sie Pendler oder Zugezogene sind. „Viele entdecken dann erst, dass es hier ein Fotogeschäft gibt“, sagt Bartmann.

Die Kornwestheimer Kirbe geht am Montag, 31. Oktober, in die letzte Runde. Um 9 Uhr startet der Marktbetrieb noch einmal, bevor beim Einbruch der Dunkelheit dann die Stände abgebaut werden. Insgesamt sind rund 30 Marktbeschicker am Start.