Beim letzten Kastanienbeutelfest und dem inzwischen etablierten verkaufsoffenen Sonntag quoll die Ludwigsburger Innenstadt fast über, Zehntausende säumten die Straßen in der Innenstadt. Auf den Verkehrsadern drum rum war die Hölle los, von einem „Verkehrsinfarkt“ war gar die Rede. An diesem Sonntag haben die Läden wieder geöffnet – und das Wetter verspricht gut zu werden, dementsprechend dürften die Massen wieder in die Innenstadt strömen. Um ein ähnliches Szenario wie beim letzten Mal zu verhindern, hat sich die Verwaltung vorab Gedanken gemacht.

Kostenlose Parkplätze mit Busanbindung

Wegen Programm und Markt sind die Wilhelmstraße, die Arsenalstraße und der Arsenalplatz für Autos gesperrt. Auch sonst rät die Stadt, eher nicht mit dem Auto zu kommen. Sie empfiehlt vor allem Bus und Bahn oder das Fahrrad. Für Radler richtet der ADFC einen extra Parkplatz direkt am Rathaushof ein. Wer doch mit dem eigenen Auto kommen will, soll sich nach dem Parkleitsystem richten. In der Marbacher Straße, in der Martin-Luther-Straße und an der Schwieberdinger Straße sowie beim Finanz- und Landratsamt gibt es kostenlose Parkplätze mit Bushaltestellen in der Nähe. Die Busse von dort fahren direkt in die Innenstadt. Die Verwaltung verweist zudem auf ihre Stadt-Navi-App, mit der sich die Besucher über alternative Verkehrsmitteln und die Auslastung der Parkhäuser informieren können.

Weitere Infos, auch zu Parkmöglichkeiten gibt es auf www.ludwigsburg.de und auf www.luis-ludwigsburg.de.