Verkaufsoffener Sonntag: Das ist los beim Martinimarkt in Waiblingen

Handgemachtes, Praktisches, Dekoratives sowie Streetfood hat der Martinimarkt in Waiblingen am Sonntag, 2. November, zu bieten. Für Kinder gibt es eine Spielstraße und Bastelaktionen.
Nur noch acht Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Wer statt Geschenken in letzter Minute lieber vorher nach netten Überraschungen Ausschau hält und mit Sorgfalt auswählt, ist beim Martinimarkt in Waiblingen richtig. Am Sonntag, 2. November, gibt es in der Innenstadt jede Menge zu entdecken. Von 11 bis 17.30 Uhr bieten die Marktbeschicker handgemachte Produkte wie beispielsweise Seifen aus eigener Herstellung, selbst genähte, gefilzte und gestrickte Kleidungsstücke und Dekoartikel an. Die Einzelhandelsgeschäfte sind zwischen 12.30 und 17.30 Uhr geöffnet.