Verkaufsoffener Sonntag: Buntes Programm beim Märzklopfen in Ludwigsburg

1 Das gute Wetter lockt viele Passanten auf die Straße. Foto: Archiv (Jürgen Bach)

Am kommenden Sonntag, 22. März, kann in Ludwigsburg nach Herzenslust gebummelt werden. Die Stadt begrüßt den Frühling mit einem Kunst- und Genussmarkt sowie dem verkaufsoffenen Sonntag.











Die Sonne strahlt seit Tagen und die ersten Knospen an den Bäumen verraten: Lange kann es nicht mehr dauern. Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm das Märzklopfen in Ludwigsburg. Am Sonntag, 23. März, verwandelt sich die City in einen Mix aus Kunst, Genuss und Shopping. Start ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz mit einem vielseitigen Kunst- und Genussmarkt. Ab 13 Uhr kann dann beim verkaufsoffenen Sonntag in der gesamten Innenstadt geshoppt und geschlendert werden.