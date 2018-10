Verkaufscontainer in Stuttgart-Plieningen Ein Provisorium bleibt und bleibt

Von Rebecca Anna Fritzsche 04. Oktober 2018 - 15:28 Uhr

Mitten auf dem Fußweg steht der Verkaufscontainer. Foto: Fritzsche

Ein Verkaufscontainer auf einem Fußweg im Wohngebiet stört die Anwohner – und die Stadt: Eine Erlaubnis hat sie dazu nämlich gar nicht erteilt.

Plieningen - Dass der Container hier schon eine Weile steht, ist deutlich zu sehen: An den unteren Rändern sprießt bereits das Unkraut hervor. Den Container hat die Besigheimer Firma Wohnbau Layher aufgestellt, um die Wohnungen, die sie an dieser Stelle gebaut hat, zu bewerben und zu verkaufen.

Seit die beiden Mehrfamilienhäuser am Hermann-Mögle-Weg fertig gebaut sind, steht der Verkaufscontainer auf dem Fußweg zwischen Hermann-Mögle-Weg und Echterdinger Straße. Noch am Anfang der Bauarbeiten stand der Container auf dem Gelände selbst, dort, wo heute die Zufahrt zur Tiefgarage ist. Mit dem Fortschritt der Arbeiten wurde der Container wohl aus Platzgründen auf dem öffentlichen Fußweg abgestellt. Ulrich Berger, SPD-Bezirksbeirat, wohnt in der Nähe und wundert sich schon länger über den Container. „Die Wohnungen sind doch fertig, verkauft und bezogen – was macht der Container noch hier?“ Über zwei Jahre, schätzt Berger, ist das Ding schon da. Neuerdings würden dort Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen angeboten. „Aus Plieninger Sicht gibt es keinen Grund mehr, dass der Container hier weiter steht“, meint Berger.

Stadt fordert Firma auf, den Container zu entfernen

Nicht nur einige Anwohner sind verärgert über das Provisorium, sondern auch die Stadt: Die hat dafür nämlich keine Erlaubnis erteilt, wie die Stadtsprecherin Jasmin Bühler mitteilt. Wird ein Container im öffentlichen Raum aufgestellt, so muss dies grundsätzlich genehmigt werden. Unter Umständen braucht es dazu ein baurechtliches Verfahren. Im vorliegenden Fall handele es sich um ein „verfahrensfreies Vorhaben gemäß Landesbauordnung“, erklärt Bühler. Trotzdem sei eine straßen- und verkehrsrechtliche Erlaubnis der Stadt notwendig. Diese sei nicht eingeholt worden. Anwohnerbeschwerden seien zudem auch bei der Stadt eingegangen. „Darum hat die Straßenverkehrsbehörde die Firma aufgefordert, den Container zu entfernen“, so Bühler. Die Firma habe zugesagt, dies bis voraussichtlich Freitag, 5. Oktober, erledigen zu wollen.

Nun soll der Container weg

Bei Wohnbau Layher erklärt ein Sprecher, es sei korrekt, dass die Wohnungen alle verkauft seien. „Die Übergabe an die Eigentümer ist erfolgt.“ Lediglich die Musterwohnung stehe noch zum Verkauf, doch auch dies solle „in ein paar Tagen“ erledigt sein. Dass der Container schon länger dort steht, erklärt er so: „Wir sind gerne ein bisschen länger vor Ort, falls es doch noch etwas zu erledigen gibt.“ Auf die fehlende Erlaubnis angesprochen, entschuldigt er sich und sagt: „Da ist leider etwas schiefgelaufen.“ Man habe nun mit der Stadt gesprochen und die Sache geregelt. Am Freitag soll der Container abtransportiert werden.