Willi Weber sucht einen Käufer für seine Luxusvilla in Stuttgart – und wehrt sich gegen Gerüchte, er wolle seine Frau aus dem Haus werfen. „Das stimmt absolut nicht“, sagt er.
Sie thront weithin sichtbar über dem Stuttgarter Kessel: die Villa von Willi Weber, 2004 im italienischen Landhausstil am Kräherwald erbaut, ein Prachtanwesen mit traumhafter Aussicht, parkähnlichem Garten und 16 Zimmern auf vier Etagen. Doch auch Monate nach Beginn der Verkaufsbemühungen ist das luxuriöse Domizil des früheren Formel-1-Managers noch nicht verkauft.