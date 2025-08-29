Verkauf von Bahnfahrkarten: Die DB muss gehen – und die Ticketschalter stehen still

Das Land Baden-Württemberg entzieht nach einer Ausschreibung der Deutschen Bahn den Fahrkartenverkauf an zahlreichen Bahnhöfen. Aber zum Start gibt es für die Fahrgäste einige Hürden.
Fahrkarten kaufen am Bahnhof – das ist bisher meist mit dem Kürzel DB verbunden. Aber so wie auf den Schienen in Südwesten inzwischen Züge in Landesfarben verkehren, unabhängig davon, wer deren Betreiber ist, werden sich die Fahrgäste auch an schwarz-gelb-weiße Fahrkartenautomaten unter der Landes-Marke „Bwegt“ gewöhnen müssen.