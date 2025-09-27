Verkauf von Anwesen in Schorndorf: Einstige Schmuckvilla sucht Liebhaber – „Vielleicht ist sie doch noch zu retten“

Bauunternehmer Ralph Schatz gehört die Schorndorfer Villa Kunterbunt. Er will sie abreißen, doch die Stadt bittet ihn, das herrschaftliche Anwesen zu erhalten.
Das Bad mit den roten Fliesen und den farblich passenden Vorhängen ist so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist – da sind sich Petra Mayländer und Ralph Schatz einig, als sie an diesem trüben und völlig verregneten Vormittag gemeinsam durch die alte Villa Kunterbunt schlendern und in dem Raum mit dem knalligen 70er-Jahre-Charme innehalten. Der Name des Anwesens in der Schorndorfer Weilerstraße scheint ein Überbleibsel einer Ausstellung zu sein, die dort in einer Schorndorfer Kunstnacht stattfand – „Villa Kunterbunt“ hieß damals ein künstlerisches Projekt, zu dem Malerin Annette Schock Künstler-kollegen in das einst herrschaftliche Haus lud. „Vorher hat die Villa den Namen, soweit ich weiß, nicht gehabt“, sagt Ralph Schatz und er muss es wissen.