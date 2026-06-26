Im Streit um das Weingut Château Miraval hat Brad Pitt einen juristischen Etappensieg errungen. Ein kalifornisches Gericht zwingt nun Vertreter des umstrittenen Verkaufs, vor Gericht auszusagen.
Brad Pitt (62) hat im Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (51) um das französische Weingut Château Miraval einen Etappensieg errungen. Wie aus einem Gerichtsdokument vom 17. Juni hervorgeht, das dem US-Magazin "People" vorliegt, gab das Obergericht von Kalifornien einem Antrag von Pitts Anwälten statt. Demnach müssen Vertreter der Stoli Group nun unter Eid aussagen.