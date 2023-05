Verkauf in Stuttgart-Plieningen

Wolfgang Schmid, der sich selbst als „Außenseiter“ und „nicht nullachtfünfzehn“ bezeichnet, will sein Haus im Ortskern von Stuttgart-Plieningen verkaufen. Weil dieses recht wild aussieht, bräuchte es auf jeden Fall einen guten Handwerker. Dennoch ist die Nachfrage bereits enorm.









Plieningen - Fragt man Wolfgang Schmid, warum er sein Haus verkaufen will, antwortet er radikal und wie aus der Pistole geschossen: „Staatsterror! Fluchtursachen!“ Der 61-Jährige ist Eigentümer des wohl auffälligsten Hauses in Plieningen. Dieses Haus wird seit wenigen Tagen auf der Onlineplattform Immobilienscout zum Verkauf angeboten: als „Reihenmittelhaus mit Potenzial“, Wohnfläche 45,72 Quadratmeter, Gesamtfläche 80 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, großer Keller und separates WC. Der Preis ist auffallend niedrig für ein Haus in Stuttgart: 169 000 Euro.