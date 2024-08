Verkauf des Unternehmens: Aus für Esprit – auch Ludwigsburg betroffen

1 Die Esprit-Filiale im Breuningerland in Ludwigsburg schließt. Foto:

Der Modekonzern Esprit schließt seine 56 Filialen in Deutschland. Auch Ludwigsburg ist davon betroffen. Was eine Beschäftigte sagt und wie die Gewerkschaft Verdi auf die Vorgänge blickt.











„Alles muss raus“ steht in großen pinken Lettern auf den Schildern vor dem Geschäft von Esprit im Breuningerland in Ludwigsburg. Viele der Shirts, Tops und Hosen im Inneren des Ladens sind stark reduziert. Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass die Modekette bis Jahresende alle ihre Filialen in Deutschland schließen will. Die Markenrechte für das insolvente europäische Geschäft sollen an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden. Laut Medienberichten werden rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.