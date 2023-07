1 Der Ufa-Palast im Nordbahnhofviertel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Nordbahnhofviertel wandelt sich durch größere Neubauvorhaben. Nun ist auch das Areal des ehemaligen Ufa-Palasts an ein Wohnbauunternehmen verkauft worden. Der Käufer ist kein unbekannter und besitzt weitere Flächen im Quartier.









Stuttgart - Der Kinobetrieb im Ufa-Palast im Nordbahnhofviertel ist schon seit seit Mai vergangenen Jahres Geschichte. Nun kommt Bewegung in die Frage, was aus dem Areal am Nordrand der City geschehen soll. Die Immobilie hat einen neuen Besitzer. Das Münchner Unternehmen Isaria, seit Frühjahr 2020 eine Tochter des Konzerns Deutsche Wohnen, hat sich das Areal gesichert. Rund 4000 Quadratmeter misst das Grundstück. „Das Objekt ist durch seine besondere Lage in die aufstrebende Stadtentwicklung eingebettet, die als Folge frei werdender Flächen im Rahmen des Projektes Stuttgart 21 entsteht“, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Verkäufer ist das österreichische Unternehmen Soravia. Zum Kaufpreis machten die beiden Firmen keine Angaben.