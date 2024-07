Verkauf auch in der Region Stuttgart

1 Alkoholfreies Bier gilt als optimaler Durstlöscher. Aktuell warnt ein Hersteller jedoch vor einem seiner Getränk (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Eine Brauerei aus Wurmlingen (Landkreis Tuttlingen) warnt vor einem seiner Getränke. Welche Flaschen vom Rückruf betroffen sind.











Link kopiert



Eine Brauerei in Baden-Württemberg hat als alkoholfrei gekennzeichnete Sixpacks zurückgerufen - weil das darin enthaltene Bier Alkohol enthalten könnte. Grund dafür ist ein Fehler bei der Etikettierung, wie die Hirsch-Brauerei Honer in Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) am Samstag mitteilte.