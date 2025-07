Verkäufe im ersten Halbjahr: Porsche verkauft weniger Autos – E-Macan startet erfolgreich

1 Der vollelektrische Macan ist für Porsche ein Erfolgstreiber. Foto: dpa

Der Stuttgart Sportwagenhersteller Porsche steigert die E-Quote durch das neue Modell. In China ist kein Ende der Talfahrt in Sicht. Andere Regionen gleichen das Minus teilweise aus.











Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche hat im ersten Halbjahr dieses Jahres weltweit sechs Prozent weniger Autos verkauft als in der gleichen Zeitspanne des Vorjahres. Während in Nordamerika und in den Übersee- und Wachstumsmärkten ein Plus von zehn Prozent zu verzeichnen war, ging der Absatz in Europa und vor allem in China deutlich zurück. In China liegt das Minus bei 28 Prozent, was Porsche auf den weiter harten Wettbewerb und den kaum entwickelten Markt für luxuriöse E-Autos zurückführt. Das wirkt sich vor allem auf den E-Luxussportwagen Taycan aus.