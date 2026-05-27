Verheiratet mit mir selbst: Ohne ihren Mann: Sibel Kekilli teilt weitere Hochzeitsbilder
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Sibel Kekilli ist durch Filme wie "Gegen die Wand" und "Die Fremde" bekannt. In der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte sie die Rolle der Shae. Von 2010 bis 2017 war sie im Kieler "Tatort" zu sehen. Foto: imago/APress International

Sibel Kekilli behält ihr Privatleben überwiegend für sich. Bei ihrer Hochzeit macht sie allerdings eine Ausnahme - und teilte nun weitere Eindrücke von dem großen Tag. Nur einer fehlt auf den Bildern.

Am Wochenende hatte Schauspielerin Sibel Kekilli (45) einen überraschend privaten Einblick gegeben. Sie verkündete, dass sie geheiratet hat. Nun legte sie noch einmal nach und veröffentlichte weitere Aufnahmen von der Feier und von sich im Brautkleid. Ihr Ehemann, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, ist darauf aber erneut nicht zu sehen.

 

Hochzeitsbilder ohne Bräutigam

Mit ihrem neuen Instagram-Posting scheint die frühere "Tatort"-Darstellerin die Tatsache, dass sie ihren Mann nicht zeigt, auf die Schippe zu nehmen. "Verheiratet mit mir selbst", kommentierte sie die Bilder. Zu sehen ist etwa Sibel Kekilli in ihrem Brautkleid mit Schleier auf einem Kinosessel sitzend, vor ihrem Namensschild, mit Blumen und vor dem beliebten Hamburger Italiener "Cuneo", in dem vermutlich gefeiert wurde.

Am Samstag hatte die Schauspielerin, die 2004 mit dem Film "Gegen die Wand" ihren Durchbruch feierte, via Instagram die schöne Nachricht von ihrer Hochzeit mit einem einzigen Wort geteilt. "Mrs." schrieb sie zu einem Bild, das sie von hinten in einem weißen Kleid mit kurzem Schleier in einem Kinosaal zeigt. Starfriseur Jörg Oppermann teilte in seiner Story dann ein Bild des Brautpaares beim Anschneiden der Torte.

Auch unter dem neuen Posting meldeten sich einige Prominente zu Wort. Moderator Steven Gätjen schickte rote Herzen, der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir schrieb: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute Euch beiden!"

 