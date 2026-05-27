1 Sibel Kekilli ist durch Filme wie "Gegen die Wand" und "Die Fremde" bekannt. In der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte sie die Rolle der Shae. Von 2010 bis 2017 war sie im Kieler "Tatort" zu sehen. Foto: imago/APress International

Sibel Kekilli behält ihr Privatleben überwiegend für sich. Bei ihrer Hochzeit macht sie allerdings eine Ausnahme - und teilte nun weitere Eindrücke von dem großen Tag. Nur einer fehlt auf den Bildern.











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Am Wochenende hatte Schauspielerin Sibel Kekilli (45) einen überraschend privaten Einblick gegeben. Sie verkündete, dass sie geheiratet hat. Nun legte sie noch einmal nach und veröffentlichte weitere Aufnahmen von der Feier und von sich im Brautkleid. Ihr Ehemann, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, ist darauf aber erneut nicht zu sehen.