Ende April hat es in Bernhausen ein verheerendes Feuer gegeben. Die Bäckerei Panificio Etna wurde komplett zerstört. Was hat das Inferno ausgelöst, wie geht es dort weiter?
Maria Cristina Coppola leuchtet mit dem Handy in ein schwarzes Loch. „Das war mein kleines Büro“, sagt sie, doch tatsächlich sieht man nicht mehr als undurchdringbares Schwarz und weiter hinten im Raum eine verkohlte Rührmaschine. Der Rest: undefinierbarer Schutt, Ruß, Trümmer. Von der kleinen italienischen Bäckerei Panificio Etna ist nichts mehr übrig. Alles verbrannt. „Ich habe dreieinhalb Minuten mit der Feuerwehr telefoniert. Danach war meine Bäckerei nicht mehr da“, sagt sie.