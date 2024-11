Verheerender Unfall in Esslingen: Trauermarsch für getötete Frau und ihre zwei Söhne

5 Der Trauerzug in Esslingen – Hunderte haben daran teilgenommen. Foto: dpa/Marius Bulling

Noch ist nicht klar, wie es zu dem verheerenden Unfall kommen konnte. Das Entsetzen über den Tod einer Mutter und ihrer zwei Söhne ist groß. Menschen zeigen in einem Lichtermeer ihre Trauer.











Eine Woche nach dem schweren Unfall in Esslingen am Neckar, bei dem eine Mutter und ihre beiden Söhne ums Leben kamen, haben einige Hundert Trauernde an einem Trauermarsch teilgenommen. Nach einem Gebet für die Unfallopfer in der Kirche St. Elisabeth in Esslingen zogen die Menschen in Zweierreihen zum nahe gelegenen Unfallort vor einem Sportpark. Sie trugen laut einem dpa-Fotografen Kerzen in der Hand. Der Zug glich einem Lichtermeer. Viele legten ihre Kerzen später an der Unglücksstelle ab. Dort hatten Trauernde zuvor schon Blumen und Teddybären abgelegt. Eingeladen hatte die katholische Kirche Esslingen im Stadtteil Pliensauvorstadt und die italienische Gemeinde.