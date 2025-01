Verheerende Brände in Los Angeles: „Alles riecht nach Rauch“ – so erlebt ein Bönnigheimer die Feuer in LA

1 Dicke Rauchwolken über dem leeren Strand von Venice Beach sind nicht nur für Julian-Michel Schmidt ein beängstigendes Bild. Foto: privat

Dicke Rauchwolken verdunkeln den Himmel, das Atmen fällt schwer: Julian-Michel Schmidt, der seit vier Jahren in Los Angeles lebt, spürt die verheerenden Brände dort hautnah. Jetzt will er helfen.











Julian-Michel Schmidt lebt seit vier Jahren in den USA, aufgewachsen ist er aber in Bönnigheim. Kürzlich hat er gemeinsam mit einem Partner ein Café in Venice Beach in Los Angeles eröffnet. Derzeit ist es aber wegen der nahen Brände geschlossen. „Die Luftqualität ist einfach zu schlecht“, erklärt Schmidt. In seiner Wohnung in Venice Beach ist er etwa 1,5 Kilometer von der Evakuierungsgrenze entfernt, also jenem Bereich der potenziell vom Feuer betroffen sein kann.