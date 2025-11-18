Verhandlungen waren umsonst: Tod eines Schöffen – Prozess gegen mutmaßliche Gift-Sanitäterin startet neu

Eine angehende Sanitäterin soll Kollegen über Monate Medikamente ins Getränk gemischt haben. Jetzt ist der Prozess nach drei Monaten vorerst geplatzt.

Der Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin am Landgericht Heilbronn, die ihre Kollegen vergiftet haben soll, ist geplatzt. Die Verhandlungen müssen komplett von vorn beginnen. Der Grund: Nach Angaben des Landgerichts ist ein ehrenamtlicher Richter gestorben. Die Kammer sei nach dem Tod des Schöffen nicht mehr ordnungsgemäß besetzt, das Verfahren müsse somit ausgesetzt werden.

Laut Gesetz dürfen zwischen einzelnen Verhandlungstagen bestimmte Fristen nicht überschritten werden. Das Gericht muss zudem durchgängig in ordnungsgemäßer Besetzung tagen. Ein Termin für den neuen Auftakt steht noch nicht fest. Der Prozess hatte Mitte August begonnen. Bislang war die Kammer rund ein Dutzend Mal zusammengekommen.

Medikamente in Getränke gemischt?

Die junge Frau aus dem Kreis Ludwigsburg soll von Oktober 2023 bis April 2024 versucht haben, mehrere Kollegen auf einer Rettungswache zu vergiften. Die Angeklagte hat vor Gericht bereits gestanden, Medikamente in die Getränke der Kollegen gemischt zu haben – die Vorwürfe laut Anklage streitet sie jedoch ab.

Laut Staatsanwaltschaft hatte die 24-Jährige über Monate hinweg Medikamente in die Getränke ihrer Kollegen gemischt – mit der Absicht zu töten. Ihr wird versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen.

Die Opfer haben vor Gericht von teils heftigen körperlichen Reaktionen auf die mutmaßliche Vergiftung berichtet – ein Opfer schilderte vor Gericht die langfristigen Auswirkungen auf die Psyche. Er leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und habe Probleme beim Einschlafen, misstraue seinen Kollegen und müsse Getränke wegschütten, wenn er sie nur wenige Sekunden nicht im Auge gehabt habe. Das mutmaßliche Motiv der Frau ist noch unklar.