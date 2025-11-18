Verhandlungen waren umsonst: Tod eines Schöffen – Prozess gegen mutmaßliche Gift-Sanitäterin startet neu

Eine angehende Sanitäterin soll Kollegen über Monate Medikamente ins Getränk gemischt haben. Jetzt ist der Prozess nach drei Monaten vorerst geplatzt.
Der Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin am Landgericht Heilbronn, die ihre Kollegen vergiftet haben soll, ist geplatzt. Die Verhandlungen müssen komplett von vorn beginnen. Der Grund: Nach Angaben des Landgerichts ist ein ehrenamtlicher Richter gestorben. Die Kammer sei nach dem Tod des Schöffen nicht mehr ordnungsgemäß besetzt, das Verfahren müsse somit ausgesetzt werden.