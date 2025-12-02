Verhandlungen über Ukraine: Witkoff besucht Roten Platz vor Treffen mit Putin

1 Der US-Sondergesandte Witkoff soll zum sechsten Mal Kremlchef Putin treffen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Der Gesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, trifft sich zum sechsten Mal mit Kremlchef Putin. Doch vor den offiziellen Gesprächen ist Zeit für ein kurzes Touristenprogramm.











Moskau - Vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff sich das Zentrum Moskaus zeigen lassen. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew führte Witkoff und den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, über den Roten Platz, wie ein Video der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zeigte. Auf einer anderen Aufnahme war zu sehen, dass die drei Männer ein feines Restaurant in Blickweite des Bolschoi Theaters besuchten.