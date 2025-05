Verhandlungen über Sozialplan: Commerzbank-Betriebsrat: Gespräche zu Jobabbau vor Abschluss

3 Mehr Effizienz als Lebensversicherung: Commerzbank ringt um Eigenständigkeit (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

Mit dem Abbau Tausender teurer Jobs will die Commerzbank effizienter werden und die Begehrlichkeiten der Unicredit abwehren. Nun steht laut Betriebsrat eine Einigung über die Modalitäten kurz bevor.











Frankfurt/Main - Die Verhandlungen zum Stellenabbau bei der Commerzbank befinden sich nach Angaben des Betriebsrates auf der Zielgeraden. "Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen, was Rahmensozialplan und Rahmeninteressenausgleich angeht", sagte der Vorsitzende von Konzern- und Gesamtbetriebsrat, Sascha Uebel, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.