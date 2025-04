Verhandlungen: Tarifergebnis für öffentlichen Dienst frühestens Sonntag

Trump-Regierung räumt Fehler ein Versehentlich nach El Salvador abgeschobener Mann soll zurück in die USA

Ein Familienvater sitzt in El Salvador in Haft, obwohl er gar nicht aus den USA hätte abgeschoben werden dürfen. Die Trump-Regierung räumt zwar einen Fehler ein, hält aber an schweren Vorwürfen fest.