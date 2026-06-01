Verhandlungen: Politischer Scherbenhaufen

Die Gespräche über ein Ende des Iran-Krieges werden zu einer absurden Vorstellung des US-Präsidenten, kommentiert Thomas Roser.
Was Donald Trump als Erfolg verkaufen will, ist eine Erklärung der Iraner, keine Atomwaffen anzustreben – was Teheran schon vor dem Krieg x-mal verkündet hatte. Auch ein vages Versprechen des iranischen Regimes, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wird von Trump gefeiert – doch ohne den Krieg wäre die Meerenge nie gesperrt worden. Dass die Schifffahrt in der Wasserstraße wieder so frei wird, wie sie vor dem Krieg war, ist unwahrscheinlich.