Wirklich weg war er nie - doch in den letzten Jahren machte Action-Legende Sylvester Stallone (78) weniger mit Kinohits, sondern vor allem mit der Erfolgsserie "Tulsa King" von sich reden. Laut US-Medien steht nun ein Spin-off in den Startlöchern - mit keinem Geringeren als Samuel L. Jackson (76) in der Hauptrolle.

In Taylor Sheridans (55) Crime-Drama "Tulsa King" spielt Stallone den gealterten Mafioso Dwight Manfredi. Frisch aus dem Gefängnis landet er in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma, wo er seine eigene Organisation aufbaut. Und wie es aussieht, wird Stallone dort wohl auch bald auf Jackson treffen.

Das ist die neue Serie "NOLA King"

Samuel L. Jackson soll sich derzeit in Gesprächen über die Hauptrolle in dem Spin-off befinden, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Geplant sei, dass die Figur des Stars zunächst in einer Gastrolle in der dritten "Tulsa King"-Staffel vorgestellt wird, bevor sie eine eigene Serie bekommt.



Die Kollegen von "Deadline" schreiben, dass der Ableger den Titel "NOLA King" trägt - und damit in der Region um New Orleans spielen würde. Für die Drehbücher wird demzufolge Dave Erickson verantwortlich sein, der unter anderem an "Sons of Anarchy" und "Mayor of Kingstown" gearbeitet hat.

Offenbar soll Jackson erst in mehreren "Tulsa King"-Episoden auftauchen, bevor er sein Spin-off bekommt. Staffel drei wird bereits in Atlanta und Oklahoma gedreht - Jacksons Drehstart ist für Juli geplant. Die "Nola King"-Produktion werde dann im kommenden Februar starten, wie Insider berichten.

Viele Details zu Jacksons Charakter gibt es noch nicht, voraussichtlich wird die Figur aber den Namen Russell Lee Washington Jr. tragen. Russell soll wie Dwight Manfredi einen kriminellen Hintergrund besitzen und sich wohl in Tulsa gegen Stallones Figur stellen.