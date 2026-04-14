Erstmals seit Kriegsbeginn verhandelten die USA und der Iran direkt miteinander - jedoch ohne greifbares Ergebnis. Der US-Verhandler Vance sieht dennoch Schritte in die richtige Richtung.
Washington - Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran haben nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance zu echten Fortschritten geführt - jetzt liege der Ball aber bei den Iranern. Trotz bestehender Differenzen sei vieles in die richtige Richtung gelaufen, sagte Vance dem Sender Fox News. "Wir haben große Fortschritte gemacht." Jetzt sei allerdings Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen - nämlich deren Atomprogramm.