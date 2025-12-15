Verhandlung nicht öffentlich: Prozess um Messerangriff in Lehrerzimmer begonnen

Wollte eine 17-Jährige eine Lehrerin töten? Das versucht das Gericht zu klären. Die Beschuldigte war möglicherweise zur Tatzeit schuldunfähig.
Frankenthal - Weil sie ihre Lehrerin mit dem Messer bedroht haben soll, muss sich eine Jugendliche wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der nicht öffentliche Prozess habe planmäßig begonnen, teilte ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt mit. Details waren wegen des vertraulichen Charakters der Verhandlung zunächst nicht bekannt.