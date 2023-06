Eine Unterbrechung während einer Gerichtsverhandlung ist nichts Außergewöhnliches, eine Pause zwischen Urteilsverkündung und der anschließenden Urteilsbegründung dann aber schon. So geschehen am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Bad Cannstatt. Zwei Männer und eine Frau sind wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Gerade als die Richterin erklären wollte, warum sie zwei Bewährungsstrafen und eine Geldstrafe ausgesprochen hatte, verließ der Großteil der Zuhörer den Raum. Damit jedoch nicht genug: Auch die drei Angeklagten gingen wortlos aus Saal 2.

„Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie jetzt weiter zu verfahren ist“, gab die Richterin offen und ein Stück weit verwundert zu. „Bisher hat sich für mich noch nie diese Frage gestellt“, sagte sie nach einer fünfminütigen Unterbrechung. Sie sei schon 20 Jahre im Richteramt. „Und wenn es mir bis jetzt nicht passiert ist, ist es nicht der Normalfall.“ Zugleich betonte sie, dass es für sie eigentlich nicht in Ordnung sei, dass Angeklagte einfach gehen. „Ich halte es für wichtig, dass sie aus erster Hand hören, was ich zu sagen habe.“ Es könne ja sein, dass das Wort der Richterin Bedeutung habe.

Lesen Sie auch

Die Strafprozessordnung gibt das weitere Vorgehen vor

Nach einem Austausch mit den Verteidigern und dem gemeinsamen Wälzen der Strafprozessordnung brachte sie schließlich die Verhandlung zu Ende. Paragraf 231 besagt zwar in Absatz 1, dass der erschienene Angeklagte sich nicht aus der Verhandlung entfernen darf. Tut er es aber dennoch, kann die Hauptverhandlung laut Absatz 2 auch in seiner Abwesenheit zu Ende geführt werden, wenn „das Gericht seine fernere Anwesenheit nicht für erforderlich erachtet“.

Dementsprechend verpassten die drei Angeklagten die Urteilsbegründung. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass sich die zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren sowie die 32-jährige Frau im Juli 2022 bei einer Demonstration des Stuttgarter Aktionsbündnisses gegen Rechts in Bad Cannstatt weigerten, Polizeibeamten ein Transparent auszuhändigen, das nicht den von der Stadt Stuttgart erlassenen Auflagen entsprach. Während die Einsatzkräfte ein anderes Banner problemlos beschlagnahmen konnten, hätten die drei Angeklagten die Herausgabe ihres Transparents verweigert. Ein Polizist bezeichnete die Auseinandersetzung im Zeugenstand als eine Art Tauziehen.

Weil mehrere Personen gegenüber den einschreitenden Beamten Widerstand geleistet haben, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein, hieß es in einer Mitteilung der Polizei, die am Tag nach der Demo veröffentlicht wurde. Die Vorgehensweise der Beamten wird auch noch ein Jahr nach der Demonstration von der Versammlungsleiterin aufs Schärfste kritisiert. „Die Stimmung war von Beginn an sehr aggressiv, es war nicht notwendig dermaßen hart durchzugreifen.“ Weit kam der Aufzug damals nicht. Wegen zu vielen Auflageverstößen sei er schließlich gestoppt worden, betonte die Richterin in der Urteilsbegründung. Den 27-jährigen Angeklagten habe man vor Ort vorläufig festnehmen, die beiden anderen anhand von Videoaufnahmen identifizieren können.

Rechtsanwalt kritisiert den Polizeieinsatz

„Ich habe ganz ganz viele Fragezeichen im Kopf“, sagte die Verteidigerin des 33-Jährigen nach der Beweisaufnahme in ihrem Schlussvortrag. „Welche Mittel sind notwendig und erlaubt?“ Sie plädierte für einen Freispruch, weil das Vorgehen der Polizei nicht verhältnismäßig gewesen sei. „Es war eine Machtdemonstration. Mein Mandant hat nichts Strafbares gemacht.“ Der Anwalt der 32-Jährigen ist der Überzeugung, dass die Transparente unvermittelt weggerissen wurden. „Ob sie die Lautsprecherdurchsagen, dass Beschlagnahmungen erfolgen, überhaupt wahrgenommen hat, wissen wir nicht. Im Zweifel für den Angeklagten.“ Darüber hinaus habe er Zweifel, ob überhaupt gegen die Auflagen verstoßen wurde. Entscheidend sei, ob das Banner seitlich getragen wurde, denn dann ist nur eine Maximallänge von 1,50 Metern zugelassen. Das lasse sich bei einer großen Menschentraube nicht genauer definieren.

Die Richterin kam zu einer anderen Einschätzung. Aus ihrer Sicht war die Maßnahme der Polizei rechtmäßig. „Die Angeklagten haben mehrfach nachgesetzt und das Banner, das seitlich zum Aufzug getragen wurde, bewusst hochgezogen – teilweise über Kopf getragen.“ Aufgrund mehrerer Vorstrafen erhielten die 32-Jährige und der 27-Jährige Bewährungsstrafen von vier Monaten beziehungsweise drei Monaten. Der 33 Jahre alte Angeklagte kam mit einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen à 30 Euro davon. Die drei Verteidiger kündigten direkt nach dem kuriosen Prozessende an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Sollten die Angeklagten auch am Landgericht wieder vorzeitig den Saal verlassen, wissen die übrigen Verfahrensbeteiligten jetzt immerhin, wie es danach weitergeht.