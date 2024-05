1 Der geschilderte Fall soll sich an einem Bahnsteig zugetragen haben. Foto: imago/Christoph Hardt

Darf ein Soldat in Uniform ein Eis essen? Diese Frage wird derzeit in der Truppe heftig diskutiert. Was nach einer Posse klingt, berührt auch ernstere Fragen.











Es sind bewegende Zeiten für die Bundeswehr: Die „Zeitenwende“ ist in vollem Gange, es wird über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fordert mehr Geld, um die Truppe „kriegstüchtig“ zu machen. Doch es ist ein anderes Thema, das gerade viele Soldaten bewegt: ein Eis. Genauer gesagt ein „McFlurry“-Eis von McDonalds. Die Debatte begann mit einem Post im sozialen Netzwerk „Reddit“. Dort berichtete ein Nutzer von einem Vorfall: An einem Bahnsteig habe er in seiner Bundeswehruniform ein solches Eis verspeist. Dann sei ein Leutnant, also ein Nachwuchs-Offizier, auf ihn zugekommen und habe ihn angebrüllt – „weggesprengt“, wie es im Bundeswehr-Jargon heißt. „Ich solle doch mein Eis wegschmeißen, unsoldatischer kann ich ja nicht sein, ob mir meine Außenwirkung sch***-egal sei und ob ich einfach keine Disziplin hätte“, schreibt der Nutzer in seinem Post. Die anderen Fahrgäste auf dem Bahnsteig hätten komisch geguckt, ihm sei das Ganze sehr unangenehm gewesen.