1 Ab Montag, 27. April, gilt: Maske auf beim Einkaufen und in der U-Bahn. Viele Menschen finden die Regel gut, das Maskentragen an sich aber weniger. Foto: dpa/Sina Schuldt

Ab Montag gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Welche Auswirkungen das auf das Sozialverhalten der Menschen hat und warum die Freiwilligkeit in der Coronakrise an ihre Grenzen stößt – Antworten aus der Sozialpsychologie.









Stuttgart - In der Corona-Krise kann man nicht nur viel über Medizin und Gesundheit lernen. Auch über das Sozialverhalten der Menschen und über die Psyche lässt sich in der Krise einiges feststellen. Warum das freiwillige Maskentragen an Grenzen gestoßen ist, und was es mit deskriptiven Normen und sozialer Missbilligung auf sich hat, erklären zwei Experten aus der Soziologie und Sozialpsychologie.