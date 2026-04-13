Beim Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg sind Anfang März zwei Personen verletzt worden. Ein Fachmann der Autobahn GmbH erklärt nun, was dabei offenbar schief gelaufen ist.
Der Engelbergtunnel bei Leonberg ist vollgestopft mit Technik. Sie soll verhindern, dass im Falle eines Brandes Menschen zu Schaden kommen. Als im Engelbergtunnel am 3. März der Auflieger eines Lkw brannte, wurden jedoch zwei Personen verletzt. Sie zogen sich schwere Rauchgasvergiftungen zu. Ist also etwas schiefgelaufen?