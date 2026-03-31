Nach seinem Verkehrsunfall in Florida hat die örtliche Polizei bekannt gegeben, dass bei dem Golfstar Tiger Woods zwei Opioid-Pillen gefunden wurden.
Wenige Tage nach dem schweren Unfall von Golfstar Tiger Woods (50) sind neue Details ans Licht gekommen. Woods hatte sich am Freitag mit seinem Geländewagen in Florida überschlagen, blieb bei dem Crash jedoch unverletzt. Nun berichtet unter anderem das US-Magazin "People" unter Berufung auf die örtliche Polizei in Florida, dass bei dem Golfer zwei Hydrocodon-Pillen, ein Opioid, in der linken Hosentasche gefunden wurden. Beamte des Martin County Sheriff's Department stellten die Tabletten demnach noch am Unfallort sicher.